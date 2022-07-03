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تصل 85℅ بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الخميس المقبل

الأحد، 03 يوليه 2022 04:00 ص
تصل 85℅ بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى الخميس المقبل طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الخميس المقبل ،  حيث تشهد البلاد   طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية  ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 
 
وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الخميس كما يلى :
 
- القاهرة الكبرى: 
العظمى 75-80
الصغرى 30-35
 
- الوجه البحرى:
العظمى 75-80
الصغرى 30-35
 
- السواحل الشمالية:
العظمى 80-85
الصغرى 45-55
 
- جنوب سيناء : 
العظمى 50-55
الصغرى 30-35
 
- شمال الصعيد : 
العظمى 40-45
الصغرى 20-25
 
- جنوب الصعيد :
العظمى 25-30
الصغرى 10-15
 

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