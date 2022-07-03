تداول 5876 طن بضائع عامة ومتنوعة و283 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر، خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 5876 طن بضائع عامة متنوعة و283 شاحنة و150 سيارة ملاكى وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن.

وبلغ إجمالى حركة الصادرات تداول 3439 طن بضائع عامة ومتنوعة، 135شاحنة، 1 سيارة، كما بلغ إجمالى حركة الواردات تداول 2437 طن بضائع عامة ومتنوعة، 148 شاحنة، 149 ملاكى.

واستقبل ميناء سفاجا العبارة القاهرة فارغة والسفينة امل بإجمالى 102 شاحنة بحمولة 2114 طن بضائع عامة ومتنوعة و4 ملاكى كما تم مغادرة السفينة امل بإجمالى 98 شاحنة بحمولة 2736 طن بضائع عامة ومتنوعة.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة آيلة بإجمالى 15 شاحنة بحمولة 220 طن 103 طن ترانزيت إلى ليبيا بضائع عامة و145 ملاكى و31 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة آيلة بإجمالى 37 شاحنة بحمولة 703 أطنان بضائع عامة و1 ملاكى.

وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1467 راكبا بموانيها.