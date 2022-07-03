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"تجارية الإسماعيلية": زيادة المعروض من السلع واللحوم قبل عيد الأضحى

الأحد، 03 يوليه 2022 03:08 م
"تجارية الإسماعيلية": زيادة المعروض من السلع واللحوم قبل عيد الأضحى المنتجات الغذائية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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أكد المهندس أحمد عثمان، رئيس غرفة بمحافظة الإسماعيلية عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأحد، توافر جميع السلع الغذائية واللحوم، بالمعرض الدائم بحديقة الشيخ زايد، بأسعار مخفضة عن أسعار السوق، تزامنا مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، مؤكدا مراجعة الموقف فى الأسواق بغرفة العمليات بالغرفة التجارية اولا بأول.

وأضاف، أنه بالتعاون مع الموردين يتم تقديم عروض مخفضة أثناء عيد الأضحى المبارك للأهالى.

من جانبه قال جلال أبو الطاهر، سكرتير عام الغرفة التجارية بالإسماعيلية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة، قائمة اسعار استرشادية للخضر والفاكهة للعمل بها فى أسواق التجزئة بالإسماعيلية تحت إشراف شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية اليوم الأحد، طماطم فرز أول من 2.5 : 4 جنيها، بطاطس قلية من 3.5 : 5 بطاطس، خيار من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وجزر من 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وباذنجان رومى 3.5 : 5 باذنجان، وعروس من 4 : 6 فلفل حار، وفلفل بارد من3.5 : 5، وسعر كيلو الملوخية من 7 : 10، وبامية من 15 : 20، وليمون من 15 : 25.

بينما شهدت أسعار الفاكهة استقراراً حيث بلغ سعر كيلو البرتقال صيفى من 4 : 7، وشهد سعر كيلو كنتلوب من 4 : 6، وخوخ سكرى من8 : 10، والمشمش من 12 : 15، وعنب احمر وابيض من10 : 12، والبطيخ حسب الاحجام من 15 : 20 : 25 : 30، ملاحظة ثبات الأسعار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على التوالى مع زيادة المعروض من المنتجات الزراعية.


الاسماعيلية

خوخ سكرى

أسعار الخضراوات

أسعار الفواكه

الغرفة التجارية



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