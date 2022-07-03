تتضمن Wi-Fi وشاشات عرض.. الرئيس السيسي يتفقد قطارات "تالجو" الإسبانية

كتب سمير حسنى

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عربات قطار "تالجو" الإسبانى، واستمع إلى شرح مفصل لها من وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن ما تحتويه من إمكانيات تتضمن "واي فاي" وشاشات عرض على ظهر المقاعد لعرض مواد ترفيهية، وشاشة عامة، ويشمل كل مقعد منضدة لتناول الطعام، ومقاعد عائلية، وتشمل كل عربة 7 كاميرات.

وقال وزير النقل كامل الوزير، "إن كل عربة تشتمل على مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وحمامات لذوى الاحتياجات الخاصة تتضمن تليفون لاستخدامه في حالة الطوارئ لذوى الاحتياجات الخاصة".

وأضاف: "أن عربات القطار تشتمل على غرفة تحكم.. حيث أن كل عربة تشمل 7 كاميرات مراقبة، يتم مراقبتها من غرفة التحكم، وتشمل الغرفة أيضا حساسات بالكمبيوتر لكل عربة في حال حدوث عطل لأي عربة يتم تسجيله على الكمبيوتر"، موضحا أن كل عربة قطار تشمل (بوفيه).