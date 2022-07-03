تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره في ديرب نجم بالشرقية لمناقشة الطبيب الشرعي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن عبدالسلام، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع وسامح السيد لاشين، وسكرتارية فلبس صبحي، تأجيل محاكمة تاجر مواشى أنهى حياة تاجر خردة بقرية جميزة بنى عمرو التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وذلك لجلسة 7 سبتمبر المقبل، لمناقشة الطبيب الشرعي.

كان المتهم سدد للمحني عليه طعنة نافذة بالصدر بواسطة سلاح أبيض (مطواة) أردته قتيلًا، ولاذ بعدها بالفرار قبل أن يتم ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على نيابة ديرب نجم وجهت له تهمة القتل العمد.

وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث، يفيد بلاغا بوقوع مشاجرة بناحية قرية جميزة بنى عمرو،ومقتل مواطن.

أنتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم وضباط المباحث لموقع البلاغ، وتبين من الفحص والتحقيقات، مقتل " جلال م " 42 عاما تاجر خردة متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالصدر، وذلك على أثر حدوث مشادة بينه وبين " م ص" تاجر مواشى، قام على أثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة أوداه قتيلا فى الحال، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى ضبط المتهم،. بالعرض على جهات التحقيق قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.