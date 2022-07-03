اليوم السابع
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بعد إحالته للمحاكمة.. ضحايا حادث الفنان مصطفى هريدى: "عايزين حقنا"

الأحد، 03 يوليه 2022 02:03 م
بعد إحالته للمحاكمة.. ضحايا حادث الفنان مصطفى هريدى: "عايزين حقنا" الفنان مصطفى هريدى- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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بعد قرار النيابة العامة بالشيخ زايد بإحالة الفنان مصطفى هريدي للمحاكمة الجنائية على خلفية تورطه فى إصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ، واتلاف سيارتهم، تحدث ضحايا الحادث لـ"اليوم السابع" مؤكدين على مطالبهم بضرورة عودة حقهم، نظرًا للضرر البالغ الذى وقع عليهم.
 
وقال "صالح محمد"، شقيق أحد الضحايا، أنهم على كامل الثقة فى القضاء على المصرى، من أجل إعادة حقهم، نظرًا للضرر البالغ الذى وقع عليهم، نتيجة الخطأ الجسيم الواقع من قبل المتهم.
 
وأكد "صالح" على عدم وجود تواصل بينه وبين المتهم منذ الواقعة، التى حدثت قبل ما يزيد من شهر، وكانت النيابة العامة بالشيخ زايد أحالت الفنان مصطفى هريدى إلى المحاكمة الجنائية على خلفية اتهامه بإصابة 4 أشخاص عن طريق الخطأ بعدما صدمهم بسيارته، وتم تحديد جلسة 18 يوليو لنظر أولى جلسات المحاكمة.

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مصطفى هريدى

اصابة خطا

حادث تصادم

الشيخ زايد



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