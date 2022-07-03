بعثة الحج للقوات المسلحة تغادر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج

كتب زكى القاضى

غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة متجهة إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، والتى ضمت العديد من الضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية .

وقامت إدارة الشئون المعنوية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن .

وقامت القيادة العامة للقوات المسلحة فى تنظيمها لبعثة الحج هذا العام بمراعاة الكثير من الإعتبارات وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك والإجابة على إستفسارات أعضاء البعثة من خلال نخبة من كبار العلماء .

وعمت جنبات مطار القاهرة الدولى مشاعر إيمانية صادقة تملؤها الفرحة والرجاء فى إتمام المناسك والقبول من الله، وقدم ضيوف الرحمن الشكر والإمتنان لقواتهم المسلحة التى تكفلهم بكل رعاية وإهتمام .

ووصلت بعثة الحج إلى مكة المكرمة وتم إستقبالهم بحفاوة بالغة وبكرم الضيافة وتوفير كافة سبل الدعم لضيوف الرحمن من بعثة حج القوات المسلحة .