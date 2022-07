أكدت مصادر فى خدمات الطوارئ الروسية لوكالة "تاس" اندلاع حريق في أحد أبراج "كابيتال تاوزر" في العاصمة موسكو، بحسب "روسيا اليوم".

وظهر في مقطع فيديو تم تداوله اندلاع الحريق في البرج السكني قرب جسر كراسنوبرسنينسكايا، وتصاعد الدخان من الطوابق العليا.

Breaking: There is a fire at Capital Towers in Moscow, Russia. pic.twitter.com/gfcCESSaUV