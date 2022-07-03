اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 02:45 م
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اليوم.. انطلاق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور فى تونس

الأحد، 03 يوليه 2022 02:27 م
اليوم.. انطلاق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور فى تونس رئيس تونس
إيمان حنا

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تنطلق، اليوم الأحد، حملة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسى الذي تمّ نشر نصّه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء الخميس الماضى، علما بأن عدد المقبولين للمشاركة في الحملة 170 ، موزعين بين 26 منظمة وجمعية و24 حزبا و120 شخصا طبيعيا. وفق إذاعة موزاييك التونسية.

ومددت هيئة الانتخابات في فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء بيومين إما بنعم أو لا، وذلك بالنسبة إلى المشاركين في الحملة.

يشار إلى أن المجلس الوطني لحركة الشعب، قرر التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي يجرى تنظيمه فى 25 يوليو الجارى.

وفي سياق متصل، الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تقرر أن تترك لقواعد الاتحاد حرية المشاركة في الحملة الانتخابية وحرية التصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور الجديد، وفق ما صرح به أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي.

وقال الطبوبي إن الدستور يتضمن بعض المسائل الإيجابية، منها بالخصوص المتعلقة بالحقوق العامة والفردية والحق النقابي فيما سجل بعض الهنات، منها تجميع السلطة بيد واحدة وغياب التنصيص على مدنية الدولة، وفق تعبيره.

 


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