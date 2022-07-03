اليوم السابع
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اليوم.. افتتاح المعرض الدائم لسيدات الإسماعيلية

الأحد، 03 يوليه 2022 02:09 ص
اليوم.. افتتاح المعرض الدائم لسيدات الإسماعيلية المجلس القومى للمرأة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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يفتتح اليوم الأحد المعرض الدائم الأول لمحافظة الإسماعيلية لعرض منتجات سيدات الإسماعيلية من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والأسر المنتجة، يقام المعرض بحديقة الفيلا بجوار التأمينات الاجتماعية بمنطقه الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية.

 

 يأتى ذلك طبقا لتوجيهات ورعاية اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

 

 وتأتى فكرة إنشاء المعرض استجابة من محافظ الإسماعيلية، لطلب إحدى المشاركات بالمعارض السابقة بتوفير مكان دائم لعرض منتجاتهم بشكل، وإيمانا من محافظ الاسماعيلية بضرورة تمكين المرأة للمساهمة فى نهضة المجتمع.

 

 وبناء عليه أصدر محافظ الإسماعيلية توجيهاته لمديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية لإنشاء المعرض، مؤكدًا ضرورة العمل لزيادة عدد المشاركات بالمعرض، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والأسر المنتجة. 

 

 وشدد "بشارة" على ضرورة وجود تأمين ليلى بالمعرض حفاظاً على المعروضات، وضرورة مشاركة ذوى الهمم، وإتاحة الفرص لمشاركه كل الجهات، وعمل معارض أخرى بكافة المراكز والمدن بمحافظة الإسماعيلية.

 

 ووجه محافظ الإسماعيلية أن يكون معرض شامل لكل المنتجات من مشغولات يدوية، وطعام لخدمه المجتمع، مؤكدا على المشاركات ضرورة جوده المنتج، والسعر المناسب لسرعه جذب العميل على أن يكون افتتاح المعرض بشكل رسمى للجمهور، وبوجود المعروضات فى اليوم الأحد وسيشارك فرع المجلس القومى للمرأة بالإسماعيلية بالركن الخاص بعارضات الهاندميد وعددهن26 عارضة.

 

كما يشارك بالمعرض التضامن الاجتماعى وجهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 


المعرض الدائم بالاسماعيلية

المجلس القومى للمرأة

الاسماعيلية

محافظ الاسماعيلية

جهاز تنمية المشروعات



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