المنسق العام للحوار الوطنى يدعو أعضاء مجلس الأمناء لعقد جلسته الأولى الثلاثاء

كتب محمد السيد

وجه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذى يعكس تشكيله القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى الحوار، لعقد جلسته الأولى يوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو الحالى الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطنى ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطنى، أن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، والتى سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى فى تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأى العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.

وأعلن المنسق العام للحوار الوطنى، أنه تأكيداً لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأى العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.