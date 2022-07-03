اليوم السابع
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اللجنة الأولمبية: حصدنا 34 ميدالية فى دورة ألعاب البحر المتوسط ونستهدف 45

الأحد، 03 يوليه 2022 12:40 ص
اللجنة الأولمبية: حصدنا 34 ميدالية فى دورة ألعاب البحر المتوسط ونستهدف 45 هشام حطب
رامى محيى الدين

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قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية: "حصدنا حتى الآن 34 ميدالية بدورة ألعاب البحر المتوسط ونستهدف 45 ميدالية من دورة ألعاب البحر المتوسط".

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ندى رضا ببرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى : نعتبر هذه البطولة المحطة الأولى لإعداد اللاعبين الجدد ومعرفة موضع مصر بين المنافسين أصبحنا نفوز بالميداليات فى مختلف الرياضات وأصبحنا نقف على أرض ثابتة، مشيرا إلى ان البعثة المصرية تنافس فى 19 لعبة من أصل 22 بدورة ألعاب البحر المتوسط.

 

وتابع: "الحمد لله وجدنا انفسنا واقفين على ارض صلبة وكل الألعاب التى دخلنا فيها وصلنا فيها للنهائى جبنا فيها ميداليات وميدالية العدو الـ100 متر ميدالية غالية جدا والحمد لله الميداليات التى كنا نحصدها لم تكن على سبيل الصدفة، وحصلنا على ميداليات لم نكن نتوقع ان نحصل عليها، ولازم نقول عن موقفنا ثابت وما كناش بنجيب ميداليات بالصدفة ونتئجنا باقية ان شاء الله وفى تقدم كمان، ولدينا رفع الاثقال والتايكوندو ورفع السلاح سنتخطى بهم حوالى 12 ميدالية العزيمة قوية والمستوى ثابت وكل حاجة كويسة ومبشرة لما سنحقق بأولمبياد2024".


هشام حطب

ألعاب البحر المتوسط

الجنة الاولمبية



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