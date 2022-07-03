"القومى للمرأة" يواصل الأنشطة والفعاليات داخل قرى حياة كريمة بأسوان.. صور

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، فى بيان صحفى، على تنظيم أمسية فنية بصالون ثقافة الرواد بمركز كوم امبو و ذلك بمشاركة مجموعة من المواهب والإبداعات لأبنائنا ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأوضحت، بأن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس السيسى من أجل دعم وتمكين المرأة إقتصادياً مع العمل على الإرتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال دعم وتكثيف جهود التنمية بمختلف المجالات الإجتماعية والخدمية داخل كافة المراكز والمدن ولاسيما القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية.

وأشارت، إلى أن الأمسية الفنية تضمت تقديم عدد من الفعاليات بمجالات الرسم والإنشاد ، بالإضافة إلى عدد من العروض والفقرات الغنائية التى نالت إعجاب الحاضرين من الأهالى والمواطنين.