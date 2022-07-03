الغذاء والدواء الأمريكية: ارتداء الأطفال عوامات السباحة على الرقبة قد تؤدى لإصابات خطيرة

كتبت فاطمة خليل

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" من أن ارتداء عوامات الرقبة التي يتم تسويقها للأطفال لاستخدامها في الماء يمكن أن تؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة، بحسب موقع "health".





وقالت FDA في بيان صحفى، إن الحلقات البلاستيكية القابلة للنفخ تشكل خطورة بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو أو ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل المصابين بالسنسنة المشقوقة أو الضمور العضلي النخاعي (SMA) من النوع الأول أو متلازمة داون أو الشلل الدماغي.

ووفقًا لإدارة الغذاء والدواء، فإن عوامات الرقبة يمكن أن تزيد من خطر إجهاد الرقبة وإصابتها.



ولم يتم إثبات سلامة وفعالية عوامات الرقبة لبناء قوة العضلات، أو لتعزيز التطور الحركي أو كأداة للعلاج الطبيعي للأطفال الذين يعانون من تأخر في النمو أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء.



وشجعت FDA الآباء على الإبلاغ عن أي إصابات حدثت باستخدام عوامات السباحة إلى إدارة الغذاء والدواء، حتى تتمكن من تحديد المخاطر المرتبطة وفهمها بشكل أفضل.



قالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إنها تعلم بوفاة طفل وطفل آخر تم نقله إلى المستشفى بسبب إصابات تتعلق بعوامات الرقبة، حيث أصيب كلا الطفلين عندما لم يكن مقدمو الرعاية لهما يراقبهما بشكل مباشر، ومن المحتمل أنه لم يتم الإبلاغ عن بعض الحالات إلى إدارة الغذاء والدواء.



ويتم ارتداء العوامات حول رقبة الأطفال ما يسمح لهم بالطفو بحرية في الماء.



وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن بعضها يتم تسويقه لأطفال لا تتجاوز أعمارهم أسبوعين أو للأطفال المبتسرين وهي مصممة لتضع رأس الطفل بينما يتحرك جسمه في الماء.