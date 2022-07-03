العثور على جثمان الشاب الغارق بالبحر المتوسط بمطوبس كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

عثر الصيادون ورجال الإنقاذ على جثمان شاب غريق بمصيف مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بعد محاولات عدة للعثور على جثمانه، عقب نزوله للاستحمام، ولكن الأمواج قذفت به في مكان بعيد، مما أدى لغرقه.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ على أنه تم العثور على جثمان الشاب الغريق إيهاب البغدادي، في مياه البحر المتوسط، بتضافر كافة الجهود من قبل الصيادين والإنقاذ النهري التابع لمديرية الأمن والقوات البحرية وشركة الانقاذ بمصيف بلطيم.

أثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تكاتف كل الجهات للبحث والعثور على جثمان الشاب، داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع لرحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، مناشداً الأهالي بعدم النزول في تلك المنطقة لأنها منطقة دوامات.



أثناء عملية البحث عن الغريق بمطوبس