اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة الكويتية: إتاحة الجرعة التنشيطية الثانية للقاح كورونا

الأحد، 03 يوليه 2022 11:00 م
الصحة الكويتية: إتاحة الجرعة التنشيطية الثانية للقاح كورونا الكويت - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، إتاحة الجرعة التنشيطية الثانية من لقاح (كوفيد-19) وذلك لتعزيز المناعة وفق ضوابط.


وأكدت وزارة الصحة الكويتية أهمية تلك الجرعة لبعض فئات المجتمع، ومنها من هم عرضة للإصابة بالمرض الشديد في حال التقاط العدوى، وذلك بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن 4 أشهر من الجرعة التنشيطية الأولى.


ودعت الصحة الكويتية جميع الفئات العمرية التي تفوق 50 سنة بأخذها في الوقت الحالي، والفئة العمرية من 12 سنة وما فوق من أصحاب نقص المناعة المتوسط أو الشديد كمرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيماوي ومرضى زراعة الأعضاء الذين يتلقون علاجات لتخفيض المناعة أو متلقي جرعات عالية من الكورتيزون، وغيرها من الفئات وفقا لتقييم الطبيب المعالج.


وأشارت إلى ضرورة أخذ الجرعة التنشيطية الأولى للأفراد البالغين 12 سنة فما فوق وفقا للتوصيات العلمية والعالمية لتعزيز المناعة المكتسبة من الجرعات الأساسية (الأولى والثانية).. ولفتت إلى أهمية أخذ الجرعات الأساسية (الأولى والثانية) للفئة العمرية من 5 سنوات فما فوق لتقليل احتمالية الإصابة الشديدة بالمرض متمنية للجميع موفور الصحة والسلامة.

 


الكويت

وزارة الصحة الكويتية

لقاح كورونا

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا



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