الصحة العالمية: ارتفاع إصابات جدري القرود في أوروبا وروسيا

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا، عن أن خطر الإصابة بجدري القرود في المنطقة الأوروبية، بما في ذلك روسيا، مرتفع بسبب تفشي المرض في عدد من البلدان الجديدة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة RIA Novosti

وأضافت في حديث صحفي: "وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يعتبر الخطر على المستوى الإقليمي مرتفعا في المنطقة الأوروبية التابعة لمنظمة الصحة العالمية (التي تضم 53 دولة عضوا بما في ذلك روسيا) بسبب التقارير التي تفيد بانتشار جغرافي واسع النطاق يشمل العديد من البلدان المتأثرة حديثا".

وأشارت ممثلة الصحة العالمية، إلى أن المنظمة توصي بأن تبذل جميع البلدان قصارى جهدها لتحديد الحالات الجديدة للجدري، وتتبع المخالطين من أجل السيطرة على تفشي المرض ومنع انتشاره.

وفي الآونة الأخيرة، تم الكشف عن أكثر من 5.1 ألف حالة إصابة بهذا المرض في 51 دولة حول العالم، في حين أن طرق انتشار العدوى ليست واضحة تماما.

وكان الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، قد أكد إنه بينما لم تخطر لجنة الطوارئ بأن التفشي الحالي لجدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، فقد أقروا بالطبيعة الطارئة للحدث وأن السيطرة على الانتشار الإضافي تتطلب جهودًا مكثفة للاستجابة.

لقد نصحوا بضرورة انعقاد اللجنة مرة أخرى بسرعة بناءً على تطور الوضع، وهو ما سأفعله، فقد أبلغت نيجيريا، التي تكافح تفشي المرض منذ عام 2017، عن المزيد من الحالات هذا العام، علاوة على ذلك، تم تحديد الفيروس الآن في أكثر من 50 دولة جديدة ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه.

وأضاف، أنا قلق بشأن الانتقال المستمر لأنه يشير إلى أن فيروس جدري القرود يؤسس نفسه، ويمكن أن ينتقل إلى مجموعات عالية الخطورة بما في ذلك الأطفال ونقص المناعة والنساء الحوامل، لقد بدأنا نرى هذا مع العديد من الأطفال المصابين بالفعل.