اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 06:10 م
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السيطرة على حريق فى منطقة زراعية بالداخلة فى الوادى الجديد دون إصابات

الأحد، 03 يوليه 2022 05:12 م
السيطرة على حريق فى منطقة زراعية بالداخلة فى الوادى الجديد دون إصابات حريق - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تمكنت وحدات الحماية المدنية في الوادي الجديد، على حريق اندلع في منطقة زراعات البئر القبلى بمنطقة الدهوس التابعة لقرية الراشدة بمركز الداخلة، حيث اشتعل الحريق بالمنطقة الزراعية في ظل وجود حشائش وأشجار جافة بالمنطقة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وكان ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد،  يفيد نشوب حريق في زراعات بمنطقة الدهوس بمركز الداخلة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والاسعاف إلى موقع الحريق، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل السكنية القريبة من منطقة الزراعات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
 

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