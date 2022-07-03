اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى المدينة الصناعية بالسويس

الأحد، 03 يوليه 2022 08:27 ص
السيطرة على حريق فى المدينة الصناعية بالسويس حريق المدينه الصناعية
فريق المحافظات

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تمكنت قوات الحماية المدنية في السويس من السيطرة علي حريق شب بورشة حديد داخل المدينة الصناعية بطريق السويس الإسماعيلية، تسبب في مصرع 3 أشخاص من العاملين بالورشة .
 
تلقي اللواء محمد الألفي مدير أمن السويس إشارة من إدارة الحماية المدنية تفيد نشوب حريق داخل المدينة الصناعية بطريق السويس الإسماعيلية.
 
علي الفور تم توجيه 4 سيارات إطفاء إلي موقع الحريق، الذي تبين أنه بأحد ورش الحديد، وتمت السيطرة عليه  قبل امتداده لباقي الورش المجاورة داخل المدينه الصناعية.
 
أسفر الحريق عن مصرع احمد بخيت الحداد ومحمود بخيت الحداد وشخص آخر جاري معرفه هويته .
 
وطلب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتوجيه لجنة فنية لمراجعة جميع إجراءات السلامة والأمن في جميع الورش الصناعية بالمدينة حفاظاً علي سلامة المواطنين.
 
وقدم محافظ السويس العزاء لأسر ضحايا حادث الحريق في المدينه الصناعية.
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