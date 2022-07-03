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السجن 10 سنوات لعامل لحيازته 100 طربة حشيش داخل جوال بلاستيك فى الإسكندرية

الأحد، 03 يوليه 2022 11:17 ص
السجن 10 سنوات لعامل لحيازته 100 طربة حشيش داخل جوال بلاستيك فى الإسكندرية محكمة - أرشيفية
الإسكندرية -فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة وبعضوية المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه والمستشار عبد العظيم صادق محمود ، والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير الجنايات خميس قمر بالسجن 10 سنوات للمتهم " ش.ال.ع " عامل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
 
تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 330 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
 
كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات قيام المتهم " ش.ال.ع" 22 سنة عامل بمزاولة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه بمكان تواجده ممسكا في يده جوال بلاستيكي وبفض ما بداخله تبين وجود عدد 100طربة حشيش وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.
 
 
 
 

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