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الرئيس العام لشئون المسجد الحرام يعلن جاهزية كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام

الأحد، 03 يوليه 2022 08:38 م
الرئيس العام لشئون المسجد الحرام يعلن جاهزية كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام كسوة الكعبة
كتب محمد جمال

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جاهزية كسوة الكعبة المشرفة لهذا العام 1443هـ .


وأكد أن كسوة الكعبة المشرفة قد حِيكت في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وفق أعلى المعايير والمواصفات، بما يتوافق مع حرص المملكة وقيادتها بالكعبة المشرفة حفاوةً وتكريماً، مبيناً أنها نتاج عام كامل من العمل الدؤوب والاهتمام بأدق التفاصيل التي أدت لجاهزيتها في هذه الحلة القشيبة.


ونوه بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والعناية بقبلة المسلمين .


كسوة الكعبة

الحج

موسم الحج

الكعبة المشرفة



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