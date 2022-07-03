اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 04:42 م
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الرئيس السيسي يهنئ كندا بيومها الوطني

الأحد، 03 يوليه 2022 03:40 م
الرئيس السيسي يهنئ كندا بيومها الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى السيدة ماري ماي سيمون الحاكم العام لكندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم كندا.


وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة كندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

كندا



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