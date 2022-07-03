الرئيس السيسي يهنئ كندا بيومها الوطني

أ ش أ

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية تهنئة إلى السيدة ماري ماي سيمون الحاكم العام لكندا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم كندا.



وأوفد الرئيس السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية محمد عادل مختار إلى سفارة كندا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.