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الرئيس السيسي: آخر اقتراح لى على الإخوان انتخابات رئاسية مبكرة لكن اختاروا القتال

الأحد، 03 يوليه 2022 08:42 م
الرئيس السيسي: آخر اقتراح لى على الإخوان انتخابات رئاسية مبكرة لكن اختاروا القتال الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أخر تصور عرضه على الإخوان قبل 3 يوليو يمكن أن تجاوز به أزمتنا أن نجرى انتخابات رئاسية مبكرة فالناس خرجت فى الشارع وبالتالى فالناس تقول رأيها فى الانتخابات المبكرة.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع الإعلاميين: "قلت لهم إذا الشعب جابكم تانى فى انتخابات رئاسية مبكرة مفيش مشكلة ولو مجبكمش تبقوا جزء من المعادلة السياسية".

وتابع الرئيس السيسى: "لم يوافقوا على المقترح واختاروا القتال، وستجدون فى مضبطة القوات المسلحة فى يناير 2014 ما أقوله حيث قلت لهم البلد ده محتاج تضحيات فالدولة المصرية تحتاج لتضحيات كبيرة من جميع أبنائها".


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مصر

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