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الرئيس السيسى: بيانات الدولة متاحة والمواقع الرسمية تعرض الإنجازات والمشروعات

الأحد، 03 يوليه 2022 09:07 م
الرئيس السيسى: بيانات الدولة متاحة والمواقع الرسمية تعرض الإنجازات والمشروعات الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الإصدارات التي كانت تصدرها هيئة الإرشاد القومى فى الخمسينيات والستينيات بجهد منظم للغاية وتصدر كتيبات لكل إنجازاتها وتخطيطها.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال حواره مع الإعلاميين: ستجدون سواء على موقع مجلس الوزراء أو مواقع الوزارات ما نتكلم فيه موجود سواء التعليم بدقة وتكلفته وخططه والمنشآت والإنجازات وأفلام وثائقية لبعض المشروعات التي افتتحناها والموقع الرئاسي ومجلس الوزراء.

وتابع الرئيس السيسى، بيانات الدولة متاحة لأن هذا تطور أن يكون هناك موقع يقول ماذا فعلنا في كل صغيرة وكبيرة.

 


الرئيس السيسى

مصر

3 يوليو

الدوله المصريه

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