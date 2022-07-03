"الداخلية" تضبط قضايا اتجار وتعامل فى النقد الأجنبى بقيمة نصف مليار جنيه

وجهت أجهزة الأمن، حملات في مجال قضايا الأموال العامة حيث تم ضبط (235) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (740,768,451 جنيها)، وأبرز هذه القضايا ضبط عدد (195) قضية فى مجال الاتجار والتعامل فى النقد الأجنبى بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة نقدياً ومستندياً بما يعادل (453,735,906 جنيهات).
"الداخلية" تضبط قضايا اتجار وتعامل فى النقد الأجنبى بقيمة نصف مليار جنيهالأحد، 03 يوليه 2022 06:00 ص
حملات امنية، ارشيفية
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