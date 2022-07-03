الحريف الطائر.. عمر لاعب كرة بساق واحدة يخطف الأنظار بمهاراته.. لايف

الدقهلية – مرام محمد

خطف الطفل عمر أيمن ابن قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، الأنظار بمهاراته الكروية المميزة، بعدما استطاع بإرادته وعزيمته أن يتحدى إعاقته الحركية ويحترف لعب كرة القدم، الرياضة التي طالما عشقها وحلم أن يمارسها في أكبر الأندية الرياضية.

وفي هذا الصدد، قال عمر أيمن صاحب الـ13 عاما لـ"اليوم السابع"، إنه مارس لعب كرة القدم منذ أن كان في السابعة من عمره، حيث دفعه حبه لها ورغبته في احترافها لتعلم مهاراتها وحده معتمدا على عكازه، مشيرا إلى أنه نجح بعزيمته وإرادته ودعم وتشجيع أسرته له أن يتخطى كل ما واجهه من تحديات وصعوبات، وما يتردد على مسامعه من المحبطين والمتنمرين، ويحترف الرياضة التي يحبها ويجد ذاته فيها،

وتابع أنه يحلم بأن يحظى بدعم وفرصة تدريب في إحدى الأندية الرياضية ليحقق حلمه في الوصول للعالمية، ومقابلة الكابتن محمد صلاح، فضلا عن أمله في توفير طرف صناعي جيد الصنع يمكنه من اللعب والحركة ومباشرة حياته بشكل طبيعي.