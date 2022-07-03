اليوم السابع
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الحريف الطائر.. عمر لاعب كرة بساق واحدة يخطف الأنظار بمهاراته.. لايف

الأحد، 03 يوليه 2022 05:00 م
الحريف الطائر.. عمر لاعب كرة بساق واحدة يخطف الأنظار بمهاراته.. لايف عمر لاعب كرة بساق واحدة يخطف الأنظار بمهاراته
الدقهلية – مرام محمد

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خطف الطفل عمر أيمن ابن قرية رأس الخليج التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، الأنظار بمهاراته الكروية المميزة، بعدما استطاع بإرادته وعزيمته أن يتحدى إعاقته الحركية ويحترف لعب كرة القدم، الرياضة التي طالما عشقها وحلم أن يمارسها في أكبر الأندية الرياضية.
 
وفي هذا الصدد، قال عمر أيمن صاحب الـ13 عاما لـ"اليوم السابع"، إنه مارس لعب كرة القدم منذ أن كان في السابعة من عمره، حيث دفعه حبه لها ورغبته في احترافها لتعلم مهاراتها وحده معتمدا على عكازه، مشيرا إلى أنه نجح بعزيمته وإرادته ودعم وتشجيع أسرته له أن يتخطى كل ما واجهه من تحديات وصعوبات، وما يتردد على مسامعه من المحبطين والمتنمرين، ويحترف الرياضة التي يحبها ويجد ذاته فيها،
 
وتابع أنه يحلم بأن يحظى بدعم وفرصة تدريب في إحدى الأندية الرياضية ليحقق حلمه في الوصول للعالمية، ومقابلة الكابتن محمد صلاح، فضلا عن أمله في توفير طرف صناعي جيد الصنع يمكنه من اللعب والحركة ومباشرة حياته بشكل طبيعي.
 
عمر لاعب كرة بساق واحدة يخطف الأنظار بمهاراته (1)
 

عمر لاعب كرة بساق واحدة يخطف الأنظار بمهاراته (2)
 

عمر لاعب كرة بساق واحدة يخطف الأنظار بمهاراته (3)
 

عمر لاعب كرة بساق واحدة يخطف الأنظار بمهاراته (4)
 

عمر لاعب كرة بساق واحدة يخطف الأنظار بمهاراته (5)
 

عمر لاعب كرة بساق واحدة يخطف الأنظار بمهاراته (6)
 
 

ذوي الهمم

عمر ايمن يتحدى اعاقته

طفل يبهر الجميع بمهاراته الكروية

كرة قدم

النادي الأهلي

محمد صلاح

النادي الاهلي

شربين

الدقهلية



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