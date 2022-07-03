الجيش البريطانى يعلن اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب

كتب محمد جمال

أعلن الجيش البريطانى اليوم الأحد اختراق حساباته على تويتر ويوتيوب ، مؤكد أنه يحقق بالأمر، بحسب قناة العربية.

من ناحية أخرى، قالت شركة التشفير الأمريكية هارموني، إن لصوصًا سرقوا ما قيمته 100 مليون دولار من العملات الرقمية من أحد منتجاتها الرئيسية ، وهي الأحدث في سلسلة من عمليات السرقة الإلكترونية في قطاع استهدفه المتسللون منذ فترة طويلة.

وتقوم Harmony بتطوير blockchain لما يسمى بالتمويل اللامركزي - مواقع نظير إلى نظير التي تقدم قروضًا وخدمات أخرى بدون حراس البوابة التقليديين مثل البنوك - والرموز غير القابلة للاستبدال.

وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها إن السرقة أصابت "جسر" هورايزون ، وهي أداة لنقل العملات المشفرة بين سلاسل الكتل المختلفة - البرنامج الأساسي الذي تستخدمه الرموز الرقمية مثل البيتكوين والإيثر، ولطالما عانت السرقات الشركات في قطاع التشفير ، مع استهداف جسور blockchain بشكل متزايد.



حيث تمت سرقة أكثر من مليار دولار من الجسور حتى الآن في عام 2022 ، وفقًا لشركة تحليل بلوكتشين Elliptic ومقرها لندن، وكتبت شركة هارموني على تويتر أنها "تعمل مع السلطات الوطنية والمتخصصين في الطب الشرعي لتحديد الجاني واستعادة الأموال المسروقة" ، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم ترد على الفور على طلبات التعليق المرسلة عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، وقالت Elliptic ، التي تتعقب بيانات blockchain المرئية للعامة، إن المتسللين سرقوا عددًا من العملات المشفرة المختلفة من Harmony ، بما في ذلك Ethher وTether وUSD Coin، والتي قاموا فيما بعد بتبديلها مقابل الأثير باستخدام ما يسمى التبادلات اللامركزية.

وفي مارس سرق المتسللون ما قيمته 615 مليون دولار من العملات المشفرة من Ronin Bridge ، والتي تستخدم لنقل العملات المشفرة داخل وخارج لعبة Axie Infinity. ربطت الولايات المتحدة قراصنة كوريين شماليين بالسرقة ، وهي واحدة من أي وقت مضى.