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"التعليم" تتيح سداد مصروفات العام الدراسى الجديد للطلاب فى مكاتب البريد

الأحد، 03 يوليه 2022 07:00 ص
"التعليم" تتيح سداد مصروفات العام الدراسى الجديد للطلاب فى مكاتب البريد وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022 /2023 لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من اليوم الأحد 3 يوليو 2022.
 
وأوضحت الوزارة، أن سداد المصروفات يكون وفق الضوابط التالية: 
 
 - سداد المصروفات الدراسية يكون فى مكاتب البريد. 
 
- مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.
 
- ومن الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.
 
- الصف الأول الثانوي العام 520 جنيها، والصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.
 
- الصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيها، و باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.
 
ـ تحصيل المصروفات للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وقبول ملفات الطلاب بسداد المصروفات .
 
ـ ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.
 
ـ طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات.
 
ـ طلاب الصف الأول الاعدادى يطلب من ولى الأمر طلب تحديث بيانات الطالب مرفق به إيصال سداد المصروفات.
 
- يكون سداد المصروفات بشهادة ميلاد الطفل.
 
 
 
 

التربية والتعليم

مصروفات العام الدراسى الجديد

موعد سداد مصروفات العام الدراسى الجديد

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