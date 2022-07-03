التشيك تعلن عزمها مساعدة سلوفاكيا في تأمين مجالها الجوي

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أعلن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، أن بلاده ستساعد سلوفاكيا في تأمين مجالها الجوي اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل.



وقال فيالا - حسبما ذكر راديو براغ الدولي اليوم الأحد إن ذلك يأتي بناء على طلب من سلوفاكيا، وذلك لملء الفترة الزمنية التي سيتعين عليها خلالها الانتظار قبل أن تتلقى طائرة مقاتلة من طراز "أف-16" لتحل محل طائراتها من طراز "ميج-29"، مشيرا إلى أن سلوفاكيا تقع على حدود أوكرانيا، وأن حماية مجالها الجوي يصب في صالح جمهورية التشيك.



من جانبه، رجح رئيس الوزراء السلوفاكي، إدوارد هيجر، أن بلاده ستحتاج لمساعدة جمهورية التشيك في تأمين المجال الجوي لمدة عام تقريبا.