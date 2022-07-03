التخطيط: إجمالى أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم

شهد قطاع النقل تطورًا ملحوظًا خلال ال 8 سنوات الماضية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات ومن اهمها المشروع القومى للطرق، حيث تم إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالى أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم بنسبة نمو 11%، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، إلى جانب التوسع فى إنشاء المحاور العرضية وقد ارتفع عدد المحاور على النيل من 38 محور إلى 59 محورا بنسبة نمو 55%، فضلا عن الكبارى العلوية حيث تم إنشاء 1000 كوبرى علوى ونفق ليصل الإجمالى إلى 2500 كوبرى علوى ونفق بنسبة نمو 150%. حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتطرق التقرير إلى مشروعات الطرق (التى تنفذها وزارة الإسكان) حيث تم تنفيذ 847 كم من إجمالى 1034كم جارى تنفيذهم حاليًا، إلى جانب تنفيذ 32 مشروعًا بمحور التنمية المتكاملة لأهالى سيناء، ومن أبرز الطرق والمحاور المنفذة، محور الفرافرة / ديروط، بطول 310 كم بمحافظتى أسيوط والوادى الجديد، وطريق سيوة/ الواحات ووصلة أبو شروف بطول 400 كم، والطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا بطول 22.5 كم، والمرحلة الأولى من محور جيهان السادات لربط طريق الأوتوستراد بشارع صلاح سالم ومحور المشير بطول 8.6 كم، علاوة على تطوير محور المحمودية بالإسكندرية، وتطوير محور الفريق عرابى، ومشروع ممشى أهل مصر، وتطوير منطقة عين الصيرة، وغيرها من مشروعات تطوير القاهرة.

وأشار التقرير إلى تطور الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع النقل حيث تجاوز الاستثمار العام الموجه لقطاع النقل 665 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل يزيد عن 454%، مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفعت الاستثمارات السنوية الموجهة للقطاع من 16.2 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 222.5 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 1273%.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الكليّة لقطاع النقل بخطة عام (22/2023) تُقدّر ِبنَحْو 307 مليار جنيه فِى عَامٍ الخِطّة، ويخُص الْهَيْئَات الاقْتِصَادِيَّة نَحْو 72% مِن الْإِجْمَالِى، كَمَا تُشكّلُ الاستثمارات الْعَامَّةِ فِى مَجْمُوعِهَا نَحْوَ 91% مِن إجْمَالِى استثمارات الْقِطَاع، وتعطى هذه الاستثمارات الأولويّة لنهو الـمشروعات الَّتِى قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والـمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقْتِصَادِى عَلَى مُناخ الْأَعْمَال، بِجَانِب الـمشروعات ذَات البُعد الاجْتِمَاعِى الـمُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ الـمُواطنين.