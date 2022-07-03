التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بمطعم في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حريق اشتعل بمطعم بشارع البحر الأعظم، دائرة قسم شرطة الجيزة، حيث تم الاستماع لأقوال العاملين بالمطعم، وأكدوا أنه نتيجة تراكم الزيوت والشحوم بمدخنة المطعم اشتعلت النيران، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.

وأجرى رجال المباحث معاينة للمطعم لتحديد حجم التلفيات، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وتمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل مطعم مأكولات بشارع البحر الأعظم بالجيزة بدون إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع البحر الأعظم دائرة قسم الجيزة، ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة، بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد تنسيقًا مع فرقة الغرب بقيادة اللواء هشام الطماوي، وتبين بالفحص نشوب الحريق في مدخنة المطعم نتيجة تراكم الزيوت والشحوم، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.