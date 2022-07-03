الإعدام شنقا لسيدة وعشيقها قتلا طفلها وعذباه بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

عاقبت محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى، برئاسة المستشار السيد محمود شكر رئيس الدائرة وعضوية المستشار إبراهيم حسين صقر، المستشار حسام محمد عبد الباسط، المستشار محمد صلاح الدين داود، المستشار محمد فتحي رئيس النيابة، محمد سمير وكيل النيابة، سمير ممتاز سكرتير الجلسة، أم وعشيقها، بالإعدام شنقا فى واقعة قتل طفل الأولى مازن 3 سنوات، والتعدي عليه من المتهم الثاني بعد إحالة أوراقهما إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

كانت المحكمة قد أحالت المتهمين لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما شنقا عما أسند إليهما من اتهام وورد رد دار الإفتاء وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.