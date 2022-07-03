الأولى على الدبلومات الفنية الزراعية: نفسي أدخل زراعة عين شمس

القليوبية إبراهيم سالم

قالت الطالبة شروق على أحمد رشدي، الأولى بالتعليم الزراعي بالدبلومات الفنية، دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس، والطالبة بمدرسة مسطرد الفنية المتقدمة للتصنيع الغذائي، إنها تتمنى الالتحاق بكلية الزراعة جامعة عين شمس، موضحة أنها ستعكف خلال الفترة المقبلة على تحديد التخصص الذى تتمنى اللحاق بهؤ مشيرة إلى أن أبرز الأقسام التي كانت تميل للدراسه فيها قسمي "البايو تكنولوجى"، و"الكيمياء الحيوية".

وتابعت الطالبة "شروق"، خلال حديثها لـ"اليوم السابع"، أنها كانت تذاكر 5 ساعات متفرقة علي مدار اليوم، وكانت تعمل ذلك من خلال جدول دراسي علي مدار اليوم، مشيرة إلى أنها شعرت بفرحة كبيرة فور إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية، ولم يذهب تعبها ومذاكرتها هباءا.

وردت "شروق"، علي دعوات المقبلين من شأن الدبلومات الفنية وعدم الدراسة بها، قائلة "الدولة ردت على المشككين وأصحاب تلك الدعوات عن الدراسة بالدبلومات الفنية واللحاق بها، كما أنها لا تقل أهمية عن الثانوية العامة"، مشيرة إلى أن الدولة سعت خلال الفترة الأخيرة في توفير العديد من أسواق العمل التي تهدف لرفعة الدولة في كافة المجالات".

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2022 وهنأتهم تليفونيا، موضحة أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022 والذين بلغ عددهم 29 طالبا وطالبة (20 طالبة + 9 طلاب) من 13 محافظة، تضم محافظات الشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والوادى الجديد، وبورسعيد، وقد وعد نائب الوزير الطلاب بتكريمهم قريبا من جانب الوزارة كما يتم في كل عام فى احتفالية تليق بتفوقهم واجتهادهم ليكونوا قدوة لأقرانهم .

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2022، موجهًا الشكر لجميع كوادر التعليم الفنى والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد صادق طوال العام الدراسى واستكمال العملية التعليمية وفقا لخطة الحضور والخطة الدراسية مع خفض تسرب الطلاب من التعليم الفنى المنتظم إلى الدراسة بنظام العمال.

وأشاد الدكتور طارق شوقي، بنجاح التعليم الفنى فى الإلتزام بتحقيق الإنجازات المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفنى التى تطبقها الوزارة منذ عام 2018 وقد ظهر أحد نتائجها هذا العام فى امتحان الدبلوم - لأول مرة - حيث شارك 1100 مقيم من ممثلي سوق العمل مع مقيمي وزارة التربية والتعليم فى تقييم الطلاب ممن استكملوا دراسة البرامج الدراسية المطورة على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل والبالغ عددهم 21298 طالبا وطالبة، لمدة ثلاث سنوات منذ العام الدراسي 2019-2020.

وأشار الوزير إلى الاستغلال الأمثل للتعليم الفنى لما لديه من إمكانيات وما تم بناؤه من قدرات فى تقديم شرح إضافى للمناهج والدروس On-Line من خلال تخصيص قناة مصر للتعليم الفنى لتقديم شرح لجميع برامج التعليم الفنى فقط بمعدل 11 ساعة يوميا، وإنشاء 6 قنوات للتعليم الفنى على YouTube لشرح المقررات والمراجعات، وإنشاء وتفعيل منتديات قطاع التعليم الفنى لتوفير روابط شرح الدروس والتواصل مع الطلاب، وكذلك تفعيل قنوات التعليم الفني بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية وبالجهود الجارية حاليا لتحميل المواد التعليمية على منصة التعليم الفنى على موقع الوزارة.

كما أشاد الدكتور الوزير بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة كل من الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من 21 مايو الى 16 يونيو 2022 والتي تقدم لها مايقرب من 800 ألف طالب وطالبة وأشرف عليها ما يقرب من 215 ألف معلم، فى 3080 لجنة والتى مرت بسلام دون تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، إن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل الى عدد 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات ( صناعى – زراعى – تجارى – فندقى)، وجود نظامين للدراسة ( 3 سنوات ، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب الدراسة (دراسة نظامية – دراسة بنظام التعليم المزدوج – دراسة بنظام الإعداد المهنى- دراسة على نظام العمال).