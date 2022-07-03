اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .. اعرف التفاصيل

كتب ـ محمود طه حسين

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .. اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ، حيث أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعلي لشؤون التعليم الفني، أن نسبة النجاح العامة لنظام الثلاث سنوات في الدبلومات الفنية وصلت لقرابة 68%، أما نسبة النجاح في نظام الخمس سنوات أكثر من 85%، وبالنسبة لنسبة النجاح لمدارس التكنولوجية التطبيقية تجاوزت نسبة 70%.



نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .. التعليم ترسل خطابا للمديريات لاستلامها غدا

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بإرسال مندوب إلى لجان النظام والمراقبة صباح غد الإثنين 4 يوليو، لاستلام نتيجة الدبلومات الفنية 2022، وذلك نظرا لانتهاء قطاع التعليم الفني من إجراءات إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، للدور الأول بنظاميه الثلاث والخمس سنـوات وذلك صباح يوم الاثنين الموافق 4 يوليو على أن الا يتم فتح النتيجة أو إرسالها إلى الإدارات التعليمية إلا بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



نتيجة الدبلومات الفنية 2022 .. رابط النتيجة على موقع وزارة التربية والتعليم

ومن المقرر أن تظهر خلال الساعات القادمة عبر هذا الرابط http://emis.gov.eg/ على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 تم تجميعها في جميع كنترولات الدبلومات الفنية 2022 ، وتنتظر اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس سيظهر على موقع وزارة التربية والتعليم، بمجرد اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022.