استمرار تسجيل إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا فى مختلف أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء استمرار تفشى جائحة كورونا عالميًا، وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففى ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 98 ألفا و669 إصابة جديدة و103 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 28 مليونا و392 ألفا و629 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 141 ألفا و292 حالة وفاة.

وفى تايوان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 34 ألفا و827 حالة و96 وفاة ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 3 ملايين و837 ألفا و856 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 6 آلاف و868 حالة وفاة.

وفى أستراليا، سجلت السلطات الصحية 32 ألفا و689 حالة إصابة جديدة و54 وفاة ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد منذ بدء تفشى الوباء إلى 8 ملايين و194 ألفا و842 حالة إصابة والوفيات إلى 9984 حالة وفاة.

وفى اليابان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 ألفا و125 إصابات جديدة و16 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 9 ملايين و352 ألفا و645 حالة والوفيات إلى 31 ألفا و297 حالة.

وفى الهند، سجلت السلطات الصحية 17 ألفا و92 إصابة جديدة إلى جانب 29 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 43 مليونا و486 ألفا و226 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 525 ألفا و168 حالة وفاة.

وفى كوريا الجنوبية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و695 إصابة جديدة و7 حالات وفاة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 18 مليونا و379 ألفا و552 إصابة والوفيات إلى 24 ألفا و562 حالة

وسجلت نيوزيلندا 6 آلاف و892 إصابة ووفاة 21 شخصا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و352 ألفا و688 مصابا والوفيات إلى 1494 حالة.

وفى كوريا الشمالية، تم الإبلاغ عن 4 آلاف و100 حالة إصابة، وصفر حالات وفيات، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين إلى 4 ملايين و748 ألفا و530 حالة، ويقف إجمالى الوفيات عند 73.

وفى روسيا، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا تسجيل 3 آلاف و285 إصابة جديدة و51 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 18 مليونا و436 ألفا و679 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 381 ألفا و216 حالة وفاة.

وفى تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2508 إصابة جديدة و17 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى 4 ملايين و527 ألفا و777 إصابة والوفيات إلى 30 ألفا و684 حالة

وفى بوليفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1732 حالة وحالتين وفاة ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة فى البلاد إلى 928 ألفا و450 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 21 ألفا و955 حالة وفاة.

وفى التشيك، سجلت السلطات الصحية 1300 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و935 ألفا و85 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 40 ألفا و321 حالة وفاة.