استغاثة مواطن: زوجتى قررت التخلص مني وطعنتنى بسلاح أبيض لشكوتي من إهمالها

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوي قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، وذلك بعد تحريره عدة بلاغات ضدها بعد أن أقدمت علي طعنه بسلاح أبيض وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة، وتسببت له بإصابات خطيرة، ليؤكد الزوج بدعواه:" لولا إنقاذي علي يد الأطباء كنت فقد حياتي بسببها، فزوجتي ردت علي شكوتي من عنقها وإهمالها في حق طفلتها الصغيرة البالغة 5 سنوات بطعني بسلاح أبيض-سكين-".

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"دمرت حياتي لأعيش خلال 7 سنوات زواج في مشاكل مستمرة لأتفه الأسباب، بسبب عصبية زوجتي وغيرتها وطمعها في أموالي، كادت أن تتسبب بموتي، بعد أن تعدت علي بالضرب بسلاح أبيض، وذلك بعد نشوب خلافات بيننا بسبب إهمالها الدائم لطفلتها، ومكوثها خارج المنزل طوال الوقت برفقة صديقاتها، وعندما أعترض تتهمني بأبشع الاتهامات،وتسبني بأبشع الألفاظ، مما دفعني لملاحقتها بدعوي نشوز وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد رفضها حل الخلافات بشكل ودي وخروجها عن طاعتي".

وأضاف: " زوجتى حاولت الزج بي بالسجن رغم أنها من دمرت حياتي وتعدت علي بالضرب وكادت أن تقتلني، ولاحقتني باتهامات كيدية، والتشهير بسمعتي، ورفضت الطلاق وديا، بخلاف ملاحقتها لي بقضايا النفقات، مما دفعني لتحرير بلاغات ضدها لتسببها لي بإصابات خطيرة وفقا للتقارير الطبية وشهادة الشهود".

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.