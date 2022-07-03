إلغاء مئات الرحلات الجوية فى الولايات المتحدة

وكالات

ألغت شركات الطيران الأمريكية مئات الرحلات بسبب النقص في طواقمها، مما سيدفع الأمريكيون إلي تغيير خططهم في عطلة العيد الوطني في الرابع من يوليو.

وحسب موقع سكاى نيوز، ألغيت نحو 600 رحلة وتأخرت أكثر من 2200، وفق ما ذكر موقع "فلايت اوير" المتخصص في تتبع حركة الرحلات الجوية.

وأعلن "فلايت اوير"، يوم الجمعة، أنه رصد إلغاء 587 رحلة من إجمالي بلغ 3060 رحلة ملغاة في العالم وتأخير نحو ثمانية آلاف أخرى.

وتؤكد شركات الطيران أنها تعمل على إيجاد حل للمشكلة، وتعزز حملاتها لتوظيف طيارين وأفراد طواقم، علما بأن عدد المقاعد المتاحة للمسافرين تقلّص بسبب تدابير كورونا.