اليوم السابع
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الأحد، 03 يوليه 2022 07:46 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بزراعى البحيرة

الأحد، 03 يوليه 2022 07:00 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بزراعى البحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع تصادم سيارة ميكروباص بمركز إيتاى البارود، حيث تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة. 

 

وبالفحص تبين تصادم سيارة بالرصيف بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وهم "م.ع.ع "28 سنة جرح متهتك باليد اليمنى و"ا.م.ا" 37 سنه كدمات وسحجات بالجسم و"م.م.ع " 14 سنة سحجات باليد اليمني.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود لإسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 


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