إصابة طالبة بحالة إغماء خلال امتحانات الثانوية العامة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيبت الطالبة "رحاب ه أ" بحالة إغماء أثناء تأدية امتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، داخل اللجنة المنعقدة بمدرسة الزهراء الثانوية بنات، وتم نقلها إلى مستشفى ههيا المركزى.

كما أصيبت "فيفيان أ م" 45 عاما مراقبة بمغص كلوى، أثناء قيامهما بأعمال المراقبة بامتحان الثانوية العامة، مادة الكيمياء، داخل اللجنة المنعقدة بمدرسة الثانوية بأبو حماد، وتم نقلها إلى مستشفى أبو حماد المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

يذكر أنه تم إعداد 158 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية لاستقبال 49 ألف 606 طلاب منهم 25 ألف و701 طالبا وطالبة في شعبة علمى علوم و17 ألفا و67 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و6 آلاف و838 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، كما تم إعداد 44 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين المغتربين تضم 1175 سرير ومزودة بكافة المقومات المعيشية.

فيما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة بإشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وربطها بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للتعامل مع أي مشكلات أو أحداث طارئة أثناء سير الامتحان والعمل علي حلها فورا، فيما شدد محافظ الشرقية، على رؤساء المدن والوحدات المحلية، بتكثيف عمليات النظافة داخل وخارج اللجان ومنع تواجد الباعة الجائلين حولها والتأكد من سلامة كافة المرافق لجميع المدارس التي بها لجان الامتحان، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل لجان الامتحان وتوفير مصدر بديل للكهرباء تحسبا لانقطاعها في اي وقت حتي لا تؤثر علي سير الامتحان.

كما تم الاتفاق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم لجان الامتحان قبل دخول الطلاب وبعد مغادرتهم وتزويد اللجان بعدد من الأطباء والزائرات الصحيات وأدوية الطوارئ للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة ونشر سيارات الإسعاف بمحيط اللجان.