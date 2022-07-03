اليوم السابع
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إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات الصحراوى

الأحد، 03 يوليه 2022 11:13 ص
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات الصحراوى حادث مروري_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

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أصيب شخص ، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات الصحراوى ، وتم نقل المصاب الي المستشفى. 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الامنية في طريق الواحات الصحراوى ، مفاده وجود مصادمه ، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله الي المستشفى. 
 
 
 وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، و ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.
 
 
 

حادث مروري

طريق الواحات

اخبار الحوادث

امن الجيزة



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