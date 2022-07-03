إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

أصيب شخص ، بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق الواحات الصحراوى ، وتم نقل المصاب الي المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الامنية في طريق الواحات الصحراوى ، مفاده وجود مصادمه ، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله الي المستشفى.

وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، و ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.