إدارة بايدن ترشح الجنرال مايكل لانجلى قائدا للقوات الأمريكية بإفريقيا

وسيكون الجنرال مايكل هو أول جنرال ملون يتولى هذا المنصب، وهو عسكري مخضرم سبق له العمل في مسارح عمليات ملتهبة في أفغانستان و الصومال و اوكيناوا ، كما سبق له العمل في القيادة الوسطى للجيش الأمريكي التي تدير النشاط العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وسيخلف الجنرال مايكل لانجلى في قيادة "أفريكوم" الجنرال ستيفين تاونسيند الذي شغل هذا المنصب منذ يوليو من العام 2019 .



وبرغم اتخاذها من شتوتجارت مقرا لها في خارج إفريقيا، تتولى القيادة الإفريقية في الجيش الأمريكي "إفريكوم" إدارة النشاط العسكري الأمريكي في القارة الإفريقية، والتي تتنوع ما بين أنشطة مكافحة القرصنة والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، وتوجد لها تشكيلات ميدانية في الصومال و غيرها من مناطق الصراع في القارة بدرجات متفاوته .



وينتهج الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسارا مخالفا لما كانت إدارة سلفه دونالد ترامب، تنتهجه وهو خفض الوجود العسكري الأمريكي، في خارج الولايات المتحدة وبخاصة القوات الأمريكية في أوروبا، وتلك العاملة على الأراضي الإفريقية ، حيث أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاعتبار إلى الدور المهم الذي تقوم به هذه القوات وبخاصة قوات "افريكوم" في الدفاع عن المصالح والأمن القومى للولايات المتحدة .



كما تعمل إدارة بايدن في الوقت الراهن على تعزيز تسليح و جاهزية تشكيلات أفريكوم واختيار القيادات ذات الكفاءة لقيادتها، وكذلك كلفها بايدن بتوجيه ضربات استهدافية لمعاقل الجماعات الإرهابية المسلحة، والإسهام بصورة أنشط في مجال مكافحة الإرهاب و تعزيز تعاونها مع قوات الدول الصديقة للولايات المتحدة .