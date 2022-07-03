إحالة تشكيل عصابى للمحاكمة لسرقته المحلات التجارية في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، كونا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة المحال التجارية بأسلوب"كسر القفل".

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (صيدلى ، مقيم بمحافظة الشرقية) بإكتشافه كسر أقفال الصيدلية ملكه الكائنة بدائرة القسم ، وسرقة عدد ( 2 شاشة - هاتف محمول - جهاز DVR"" الخاص بكاميرات مراقبة الصيدلية " - كمية من الأدوية).

وبإجرا التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة ) بالإشتراك مع آخرين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) .. وبإستهداف الأخرين أمكن ضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات قيادة أحدهما وملك أحد أصدقائه والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما (عتلة حديدية) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " كسر القفل " بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما بالإشتراك مع المتهم المضبوط.

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المتاجر بذات الأسلوب ، كما أقروا بإرتكابهم عدد (4 ) حوادث سرقة ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهم وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتم حبس جميع المتهمين.