أوكرانيا: القوات المسلحة تدمر قاعدة عسكرية روسية فى ميليتوبول

جاء ذلك في تغريده نشرها فيدوروف، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية، قال فيها "ليلة أمس، دمرت القوات المسلحة الأوكرانية واحدة من 4 قواعد عسكرية للروس، وشنت أكثر من 30 هجوماً ضد القاعدة العسكرية".



ورجح فيدوروف أن يحدث خلال الساعات القادمة موجة نزوح كبيرة لسكان ميليتوبول، وقال: مهمتنا هي المساعدة في استيعاب الأشخاص الذين يريدون الانتقال إلى زابوريزهيا.



وأضاف فيدوروف أن قطارًا مدرعًا يقل أسحلة تابعة للقوات الروسية خرج عن مساره أمس بفضل قوات المقاومة الأوكرانية..وقال "في الوقت الحالي، يحاول المحتلون قصف مناطق سلمية وإضرار السكان المدنيين وتدمير البنية التحتية للمدينة، ولكن لم يحدث هذا حتى الآن؛ حيث تبذل القوات المسلحة الأوكرانية قصارى جهدها لإعادة الحياة السلمية والدولة الأوكرانية لميليتوبول".



وفي سياق متصل، قال حاكم مقاطعة "كورسك" الروسية المحاذية لحدود أوكرانيا رومان ستاروفويت اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين من طراز "ستريج" .



وكتب ستاروفويت، في منشور على صفحته بموقع "تيليجرام"، قائلا إنه "بفضل أداء عسكريينا الجيد، لم يصب أحد بأذى جراء هذا الحادث"، وأعرب عن تعازيه لذوي ضحايا القصف الأوكراني الذي تعرضت له مقاطعة بيلجورود الروسية المجاورة لأوكرانيا فجر اليوم.



يذكر أن بعض المراكز السكنية في مقاطعة بيلجورود الروسية المجاورة لأوكرانيا، تتعرض بشكل دوري لقصف من جانب الفصائل المسلحة الأوكرانية.



وفي سياق آخر، ذكرت قيادة قوات إقليم "دونيتسك" - الذي تعترف به موسكو جمهورية مستقلة من طرف واحد - أن الفصائل الأوكرانية المسلحة قصفت صباح اليوم الأحد 3 مراكز سكنية في دونيتسك.



وأوضحت القيادة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد - أن القصف الأوكراني لهذه المراكز السكنية تم بقذائف مدفعية من عيار 122 و152 و155 مم.. مشيرة إلى أن القصف شمل مناطق بانتيليمونوفكا وياسينوفاتايا ودونيتسك.



وبشكل إجمالي أطلقت القوات الأوكرانية، 10 قذائف من عيار 152 مم، و8 قذائف من عيار 122 مم، وكذلك 5 قذائف من عيار 155 مم المستخدمة في دول الناتو.



وقال النائب الأول لوزير الإعلام في "دونيتسك" دانييل بيزسونوف، إن عملية تحرير دونباس مستمرة، وتتواصل عمليات القضاء على مجموعة القوات الأوكرانية هناك.



وأضاف بيزسونوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الأحد - أنه تم تحرير ليسيتشانسك، وهذا يعني أن لوجانسك قد تحررت بالكامل تقريبا، موضحا أن القوات الأوكرانية تتقهقر متراجعة إلى سيفيرسك وتتكبد خسائر فادحة.



وأشار إلى أن الفصائل الأوكرانية في تلك المنطقة حصلت على تعزيزات مؤخرا، ولذلك من المستبعد أن تتراجع أو تستسلم بل ستواصل التضحية بعناصرها، لكنها رغم ذلك "لن تتمكن من كبح تقدم قواتنا".



وانتقد بيزسونوف، مواصلة الغرب ضخ الأسلحة والمعدات الحربية إلى أوكرانيا، وشدد على أن هذه المساعدات ورغم ضخامتها لن تغير مسار الحرب على الجبهات وسيتم استهدافها وتدميرها.



ومن جهة أخرى، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الأحد ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و506 آلاف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا" أن البلاد استقبلت أمس (السبت) نحو 25 ألفا و700 لاجئ وافدين من أوكرانيا، مقابل 23 ألفا و600 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر أكثر من 56ر2 مليون لاجئ، البلاد عائدين إلى أوكرانيا وذلك منذ فبراير الماضي.



يذكر أن بولندا مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.