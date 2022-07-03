أوقاف دمياط تخصص 7 ساحات لصلاة عيد الأضحى المبارك

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية أوقاف دمياط، عن تخصيص 7 ساحات لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك، بنطاق المحافظة، وذلك عقب توافر الشروط الأمنية اللازمة لتخصيصها.

ومن جانبه، أكد الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أنه تم تعديل عدد الساحات التي خصصتها مديرية الأوقاف لاستقبال صلاة عيد الأضحي، لأسباب أمنية، لافتا إلي أنه تم تقليص العدد إلى 7 ساحات فقط، موزعة على مدينتى فارسكور ودمياط الجديدة.

وأضاف وكيل أوقاف دمياط، أن هناك شروطا لإعداد ساحات صلاة العيد، لافتا إلي أنها ستكون يحرم المسجد، مشيرا إلي أنه تم وقف استقبال صلاة العيد بالميادين الرئيسية والشوارع العامة نظرا لظروف أمنية.

وأوضح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، أنه قد تم تقسيم ساحات الصلاة بين مركز فارسكور والذي استقبل 3 ساخات، ومدينة دمياط الجديدة، والتي تم إعداد 4 ساحات لاستقبال صلاة العيد، مضيفا أن ميدان الساعة اشهر الاماكن التى لم تستقبل صلاة عيد الأضحى هذا العام.

وأشار أيضا إلي ضرورة التزام المصلين بالتعليمات المقررة الخاصة بالاجراءات الاحترازية، لافتا إلى قيام الأوقاف بعمليات التطهير اللازمة لكافة المساجد، مشيرا إلي وجود خطة عمل خاصة بصلاة عيد الأضحي.

وكانت مديرية أوقاف دمياط قد أعلنت في وقت سابق تخصيص 50 ساحة لاستقبال صلاة عيد الاضحي، غير أنه تم تعديل عدد الساحات ليصبح 7 ساحات فقط داخل مدينتي فارسكور ودمياط الجديدة.