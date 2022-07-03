أمن الجيزة يعاين شقة لتحديد الخسائر بعد اشتعال حريق بها فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف -أسماء شلبى

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، شقة اشتعل بها حريق في بولاقالدكرور، لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

كما استمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن النيران اشتعلت بشقة دون إصابات ، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.