أسعار العملات اليوم الأحد 3-7-2022 بالبنوك المصرية

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات اليوم الأحد 3-7-2022 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه سجل 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتى سجل 58.80 جنيه للشراء، و61.36 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى. سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.76 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.44 للشراء، 19.73 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 22.46 جنيه للشراء، 22.92 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.99 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.