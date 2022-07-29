60 متسابقا يشاركون فى المهرجان الرياضى للسباحة الحرة لرياضة كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة إدارة التنمية الرياضية بمحافظة كفر الشيخ، المهرجان الرياضى للسباحة الحرة بمشاركة 60 متسابقا ومتسابقة بحمام سباحة نادى سخا الرياضى، كارول وباك وبرست، ضمن خطة التنمية الرياضية 2023-2022، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن تنفيذ فعاليات المهرجان الرياضى التى أقيمت بحمام السباحة بنادى سخا الرياضى، شهدت توزيع الجوائز على الفائزين وسط فرحة جميع المشاركين المهرجان، الذى يهدف إلى إبراز مواهب المشاركين فى منافسات السباحة واختبار مستواهم، وتشجيعهم على استغلال أوقات فراغهم فى ممارسة الرياضة واستقطابهم ممارسة رياضة السباحة لما لها من تأثير إيجابى على الصحة العامة.

وأضاف محروس، أن المهرجان شهد ظهور لاعبين مميزين مما خلق جوا من التنافس والحماس وأن السباحة من أهم الرياضات عالمياً، ويأتى ذلك فى الدور الفعال لمديرية الشباب والرياضة فى تنمية ودعم كافة الأنشطة الرياضية المختلفة المقدمة وتوفيرها أمام النشء والشباب بنطاق المحافظة.

يذكر أنه تقام المسابقة الرياضية فى ظل توجه وزارة الشباب والرياضة وتفعيل مبادرة " مصر بلا غرقى " برعاية وزارة الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، الإشراف التنفيذى الدكتور محمد غازى مدير إدارة التنمية الرياضية، تنفيذ فرق عمل الإدارة.



المشاركين في المسابقة



تكريم متسابقة_1



توزيع الجوائز



جانب من التكريم