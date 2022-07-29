3 مليارات و 300 مليون جنيه لتدعيم القطاع الطبى بمحافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن الدولة قامت بتدعيم القطاع الصحي بالبحيرة حتى الآن بقيمه إجمالية بلغت 3 مليار و 300 مليون جنيه لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، مشددا على تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتميزة وتنفيذ المبادرات الرئاسية.

واشاد محافظ البحيرة بالأداء الطبى المميز الذى يتم على أرض البحيرة نتيجة للجهود الكبيرة والمخلصة للاطقم الطبية والمعاونة، مؤكدا على أهمية المؤتمرات الطبية فى تبادل الرؤى والخبرات والتعرف على كل ما هو جديد.

جاء ذلك خلال افتتاح الملتقى العلمي الأول لأمراض الجهاز الهضمي للأطفال الذى نظمت مستشفى الأطفال التخصصي بالبحيرة ولأول مرة على أرض المحافظة بمشاركة نخبة من أساتذة واطباء الجهاز الهضمى.

وفى بدايه الملتقى رحب اللواء هشام آمنه بالحضور من أساتذة طب الأطفال، وأمراض الجهاز الهضمى للأطفال بمختلف الجامعات المصرية، مؤكدا على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأسيس نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

كما أشاد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بأهداف الملتقى واهميته فى تبادل الرؤى والخبرات والتواصل بين الأطباء بهدف رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، ومناقشة كل ما هو جديد فى عالم طب الأطفال والجهاز الهضمى.

مشيرا إلى أنه تم خلال المؤتمر تنظيم 7 محاضرات عن الجديد في أمراض الجهاز الهضمي للأطفال ومنها ( أحدث طرق التشخيص ووسائل العلاج لأمراض الجهاز الهضمي - الإلتهاب الكبدي للأطفال حديثي الولادة - الأمراض الطارئة للجهاز الهضمي للأطفال - تعثر النمو للاطفال - الإسهال المزمن عند الولادة، مشيدا بالدعم الكبيرة والرعاية المستمرة التى يقدمها اللواء المحافظ للقطاع الصحي بالبحيرة.

وأشار الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية والمشرف على أعمال الملتقى إلى الدور الكبير الذى قامت به المحافظة وعلى رأسها اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة فى تذليل كافة العقبات للوصول بمستشفى الأطفال التخصصي إلى صورة ونموذج مشرف وتتويج الدعم بالموافقه على تخصيص قطعة أرض بجوار المستشفى لإنشاء مستشفى للنساء وإقامة مركز متخصص لاورام الأطفال.

وأكد الدكتور مصطفى الهدهد أستاذ أمراض الجهاز الهضمي للأطفال بجامعة عين شمس على أهمية وجود مراكز متخصصة وأن البحيرة بما تملكه من تلك المراكز سيكون لها شان كبير بمنظومة التأمين الصحي الشامى التى تنفذها الدولة.

كما استعرض الدكتور ايهاب بركات مدير مستشفى الأطفال التخصصي والمنسق العام للمؤتمر الخطوات والجهود الكبيرة التى شهدتها المستشفى بداية من 2013 وحتى الآن وما تضمه من أجهزة ومعدات وإمكانيات طبية هائلة لتكون صرحا طبيا مميزا لخدمة الأطفال على أرض البحيرة.