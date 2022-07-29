24 ألف سيدة ببنى سويف استفادت من حملة تنظيم الأسرة في المرحلتين الأولى والثانية

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة ،نتائج المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى انطلقت الأحد الماضى بإدارات "بني سويف ، ناصر والفشن"، واختتمت أمس،ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة ،وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.

أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات المرحلة الثانية قد وصل إلى10 آلاف و48سيدة،إذ بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 9492 سيدة "2243 جدد +7249مترددات"، في حين تم تركيب 1187 لولب، وإعطاء 538 من الكبسولات ، و1801حقن أحادية ، و302 حقن مركبة، و1291حبوب أحادية ، و216 حبوب مركبة موضعية باجمالي سنوات حماية 6996.

متابعا: تم متابعة الحمل لعدد 322 سيدة ، وإجراء كشف نساء لعدد 1043 وتقديم المشورة لعدد 412 سيدة ، و153سونار، وقد تصدر مركز الفشن الأعلى طبقا لمعدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة ثم ناصر فبني سويف ، ليصل إجمالي عدد السيدات المنتفعات من الحملة " خلال المرحلتين " إلى أكثر من 24 ألف سيدة بواقع (14 ألف و10 سيدة في المرحلة الأولى بإدارات" الواسطى ، اهناسيا، ببا وسمسطا" + 10 آلاف و48 سيدة للمرحلة الثانية".

ووجه وكيل الصحة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية بقيادة الدكتورة مديحة سري ،والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتيها الأولى والثانية ،والتي تم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات علي هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحه الإنجابية ،فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة.