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وكيل صحة الأقصر يتابع عمل القوافل الطبية فى حاجر العديسات قبلى.. صور

الجمعة، 29 يوليه 2022 12:43 م
وكيل صحة الأقصر يتابع عمل القوافل الطبية فى حاجر العديسات قبلى.. صور وكيل صحة الأقصر يتابع عمل القوافل الطبية
الأقصر – أحمد مرعى

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أجرى الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، جولة لزيارة العمل في مقر القافلة الطبية بوحدة حاجر العديسات قبلي، وذلك لخدمة أبناء القرية فى مختلف التخصصات، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بسير العملية التنظيمية للقافله طبية على مدار الأيام الماضية، وتابع العمل فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم، حيث يتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كافة الحالات وصرف العلاج مجاناً، ويقوم الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية.

وأوضح الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، أن القافلة تتضمن تخصصات الباطنة والأطفال والجراحة العامة والأنف والأذن والجلدية والعظام والنساء والتوليد  وتنظيم أسرة والكشف المبكر للاعتلال الكلوي والكشف العشوائي للسكر والضغط.

ومن الجدير بالذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وكانت قد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن قبول تقديم طلاب الشهادة الإعدادية بالمعاهد التمريضية التابعة لها بالمحافظة بواقع 250 درجة بدلًا من 265 درجة، حيث قررت الهيئة عن قرار خفض درجات القبول المبدئي للتقديم في المعاهد الفنية التمريضية بالمحافظة، (مستشفى الكرنك - مستشفى ايزيس - مستشفى حورس - المستشفي الدولي) لتصبح 250 درجة بدلاً من 265 درجة التي تم الإعلان عنها سابقاً.

وتم الإعلان عن شروط وقواعد القبول بمدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض، التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" للعام الدراسي 2023/2022، حيث أوضحت الهيئة أن القبول بمدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض يتم طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، مشيرة إلى أنه تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25-30) طالبًا/طالبة.

وكيل صحة الأقصر يتابع عمل القوافل الطبية فى حاجر العديسات قبلى (1)
وكيل صحة الأقصر يتابع عمل القوافل الطبية فى حاجر العديسات قبلى (1)

 

وكيل صحة الأقصر يتابع عمل القوافل الطبية فى حاجر العديسات قبلى (2)
وكيل صحة الأقصر يتابع عمل القوافل الطبية فى حاجر العديسات قبلى (2)

 

وكيل صحة الأقصر يتابع عمل القوافل الطبية فى حاجر العديسات قبلى (3)
وكيل صحة الأقصر يتابع عمل القوافل الطبية فى حاجر العديسات قبلى (3)

 

وكيل صحة الأقصر يتابع عمل القوافل الطبية فى حاجر العديسات قبلى (4)
وكيل صحة الأقصر يتابع عمل القوافل الطبية فى حاجر العديسات قبلى (4)

 

وكيل صحة الأقصر يتابع عمل القوافل الطبية فى حاجر العديسات قبلى (5)
وكيل صحة الأقصر يتابع عمل القوافل الطبية فى حاجر العديسات قبلى (5)

 

 


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